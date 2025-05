Bove e Baldanzi spettatori speciali al Foro Italico per il derby Cobolli-Nardi

Bove spettatore speciale al Foro Italico per l'amico ed ex compagno di squadra nelle giovanili della Roma Flavio Cobolli. Dopo il bagno di folla all'Olimpico, e le lacrime per l'abbraccio della Curva Sud al termine di Roma Fiorentina, il centrocampista ha deciso di passare una giornata agli Internazionali d'Italia, per assistere al debutto dl suo grande amico, nel derby azzurro contro Nardi. I due si sono intrattenuti nella player lounge prima del match sulla Grand Stand Arena. Con Bove c'è anche Tommaso Baldanzi, trequartista giallorosso.