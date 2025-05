Navone spaccone, la frase su Sinner sorprende tutti: "Se vinco..."

Sarà Mariano Navone l'avversario all'esordio di Jannik Sinner , che si prepara a fare il suo ritorno in campo al secondo turno degli Internazionali Bnl d'Italia dopo la sospensione di tre mesi per il caso doping. L'argentino ha spento sul nascere i sogni di un derby degli appassioanti azzurri battendo Federico Cinà con il punteggio di 6-3 6-3. Quella che andrà in scena sulla terra rossa del Foro Italico sarà la prima sfida tra Navone e il numero uno al mondo.

Navone: "Non ho nulla da perdere"

In conferenza stampa, Navone ha parlato così del match che lo aspetta: "Sarà una partita molto difficile. Sarà speciale giocare contro Sinner nel giorno del suo ritorno e a Roma. Jannik è un incredibile giocatore, impressionante. Ha già vinto molto alla sua età. Devo preparare la mia partita per provare a vincere. È bello affrontare il numero uno italiano a Roma. Ha dovuto fare i conti con una sospensione di tre mesi, gli mancherà un po' il ritmo. Non sarà facile per lui anche dal punto di vista emotivo". L'argentino ha aggiunto: "Bisognerà giocare al massimo e so che tutto il pubblico farà il tifo per lui. Avrei preferito non sfidare proprio lui? Pensando ai punti e alla classifica, forse sarebbe stato meglio giocare contro qualcun altro. Però condividere il campo con il numero uno rappresenta una incredibile esperienza. Non ho nulla da perdere: se perdo non succede nulla e se vinco è fantastico" .