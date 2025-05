Totti agli Internazionali d'Italia con Noemi e Cristian per vedere Fognini

Due anni fa l'incontro Totti-Sinner agli Internazionali

Due anni fa al Foro Italico è avvenuto l’incontro tra Totti e Sinner, su un campo di padel però. Chissà che in questa edizione non conceda il bis. Quella della leggenda della Roma comunque, è una presenza fissa agli Internazionali. Oggi pomeriggio erano presenti anche Bove e Baldanzi, per il derby azzurro tra Cobolli e Nardi.