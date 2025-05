Sabalenka show a Roma, batte Potapova all’esordio e va avanti nel tabellone 

Arina Sabalenka show all’esordio sulla terra rossa di Roma. La numero uno del ranking Wta, innomorata della Città Eterna , approda agilmente al terzo turno degli Internazionali d’Italia dopo aver superato in due set la russa Anastasia Potapova con il punteggio di 6-2 6-2. E’ stata una partita a senso unico, lo score parla da solo. Sabalenka ha dimostrato di essere in forma e quindi va avanti nel tabellone principale senza troppi problemi.

Internazionali d’Italia, il prossimo ostacolo per Sabalenka

Nel prossimo turno la bielorussa se la vedrà con la statunitense Sofia Kenin, numero 31 del ranking mondiale, che ha fatto fuori la russa Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di 6-3 6-0. Un altro match senza storie. Sabalenka ha alle spalle il successo nel torneo di Madrid e vuole ottenere il bis a Roma. Prima di scendere in campo al Foro Italico la campionessa aveva detto: "Sono molto contenta di giocare in questi stadi sempre pieni, bellissimi, con la natura e le statue intorno. Sembra di essere in paradiso, posso esprimere il mio miglior tennis grazie alle good vibes che mi circondano". All'esordio ha confermato di essere sul pezzo.