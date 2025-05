Musetti diretta Internazionali d'Italia: segui il debutto contro Virtanen

È il giorno dell'esordio di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia . L'azzurro, nuovo numero 9 del ranking , fa il suo esordio al Foro Italico sfidando il finlandese Otto Virtanen, arrivato dalle qualificazioni. Reduce dalla semifinale di Madrid, c'è grande entusiasmo per Musetti , tra i tennisti più attesi dai tifosi italiani. Segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:43

Musetti tiene il servizio: ora 1-1

Due brutti errori dell'azzurro, che però riesce comunque a tenere il servizio per riportarsi in parità.

15:39

Virtanen parte bene e tiene il servizio

Scappa il rovescio di Musetti, Virtanen ne approfitta e si prende il primo game del secondo set.

15:32

+++ Musetti vince il primo set +++

Servizio a zero con una bellissima palla corta di Musetti a chiudere il primo set: finisce 6-3 per l'azzurro, ora in vantaggio.

15:29

Virtanen ci prova, ora 5-3

Tiene la battuta il finlandese, con quattro punti di fila e un ace a chiudere. Ma ora Musetti serve per il set.

15:25

Musetti ad un passo dal primo set: 5-2

Virtanen tiene la battuta ma poi Musetti risponde tenendo il suo servizio: ora 5-2, con l'azzurro ad un passo dal prendersi il primo set.

15:16

Musetti conferma il break e si porta sul 4-1

Musetti in controllo del match: conferma il break e mette una seria ipoteca sul primo set, ora sul punteggio di 4-1.

15:12

Break Musetti! Ora avanti sul 3-1

Si scalda Musetti, che trova il break su Virtanen, autore di diversi errori. L'azzurro ora sembra in controllo della partita e può confermare il suo vantaggio nel prossimo game.

15:07

Musetti torna avanti, ora 2-1

L'azzurro torna avanti tenendo la battuta e sfruttando alcuni errori di Virtanen.

15:04

Musetti ci prova, Vitranen tiene la battuta

Altro game che termina ai vantaggi, con il finlandese che tiene la battuta e si riporta sull'1-1.

14:59

Musetti riesce a tenere il servizio

Più fatica del previsto per il primo game, che termina ai vantaggi, ma alla fine l'azzurro riesce a tenere la battuta per portarsi in vantaggio.

14:53

Musetti-Virtanen, si parte!

Ci siamo, inizia il match. Musetti al servizio, Virtanen alla risposta.

14:48

Ecco Musetti, applausi del pubblico italiano

Fanno il loro ingresso in campo Virtanen e Musetti. Tanti applausi per il tennista azzurro, ora il sorteggio e il riscaldamento pre-match.

14:45

Cresce l'attesa per Musetti

Si riempe il campo centrale per il match di Musetti: cresce l'attesa per il suo esordio.

14:32

Alcaraz vince, ora tocca a Musetti!

Alcaraz batte in due set Lajovic e avanza al terzo turno. Si libera dunque il campo centrale per l'esordio di Musetti.

14:18

Musetti, possibile sfida contro Nakashima al terzo turno

Se riuscirà a battere Virtanen, Musetti avanzerà al terzo turno dove il suo avversario sarebbe lo statunitense Nakashima.

14:08

Musetti sul salto di qualità: "Punto a vincere su ogni superficie"

Musetti è consapevole del suo salto di qualità nell'ultimo periodo: "In generale credo di aver fatto un salto di qualità in termini di continuità, soprattutto nei risultati. Adesso punto a vincere su ogni superficie. I due Challenger giocati nel 2024 sono stati un punto per ripartire. Mi sono messo in una situazione difficile, abbassando il livello, ma è proprio lì che sono riuscito a essere nuovamente me stesso in campo".

14:00

Match inedito tra Musetti e Virtanen

Non ci sono precedenti tra Musetti e Virtanen: si tratterà di un match inedito. Il finlandese, numero 130 del ranking, è arrivato al primo turno degli Internazionali dalle qualificazioni.

13:55

Musetti, tifosi in delirio a Roma: "Provo gioia e orgoglio"

Momento d'oro per il tennista azzurro, reduce dalla semifinale di Madrid e accolto con grande entusiasmo dai tifosi: "Sono a Roma per confermare il bel momento che sto attraversando. Lo vivo con gioia e orgoglio, non può che farmi piacere essere un esempio per tanti bambini che sognano di diventare campioni”. LEGGI TUTTO

13:52

Musetti aspetta Alcaraz per il suo esordio

Lorenzo Musetti scenderà in campo dopo la sfida tra Alcaraz e Lajovic, al momento sul 5-3 per lo spagnolo nel primo set. L'azzurro aspetta per il suo debutto al Foro Italico.

13:50

Internazionali, è il giorno di Musetti: esordio al Foro Italico

In attesa del debutto di Jannik Sinner, ecco l'esordio dell'altro italiano nella top 10 del ranking mondiale: Lorenzo Musetti farà il suo debutto davanti ai tifosi italiani dopo la semifinale di Madrid e la nuova nona posizione in classifica.

Roma - Foro Italico