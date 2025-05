Sinner torna 'bambino' a Roma: risate in campo con i suoi baby tifosi al Foro Italico

ROMA - Continua il bagno di passione a Roma per Jannik Sinner . Alla vigilia del rientro in campo dopo i tre mesi di stop concordati con la Wada per il caso Clostebol. Il numero uno del mondo si è goduto l'amore dei tifosi, anche quelli più piccoli , accorsi al Foro Italico per ammirarne le gesta.

Sinner in campo con i bambini al Foro Italico

Prima dell'allenamento in programma al campo 5 con Cerundolo in vista dell'esordio di domani (10 maggio, qui tutti i dettagli), contro Navone nel match di secondo turno agli Internazionali d'Italia, Sinner si è rilassato giocando con i bambini sul '12'. Foto, selfie, autografi e tanti scambi di battute e non solo. Applaude la giocata di una bimba che gli fa il pallonetto, poi si complimenta con un altro bambino: "Bello il rovescio". Poi tante chiacchiere e risate con i baby tifosi ai quali ammette di amare la pizza, la margherita in particolare. Racconta anche dei suoi inizi: "Ho cominciato la mia carriera a 5 anni, a 7 anni ho fatto sci, ma ho preso la decisione di diventare un giocatore di a 13-14 anni. È importante porsi degli obiettivi, ma non ho mai pensato di diventare il numero uno al mondo. Bisogna farlo ma senza pressioni, auguro a tutti di fare la propria carriera. È bello avere un idolo però bisogna prima di tutto essere felici". Sul suo atteggiamento durante le partite invece dice: "Cerco sempre di essere positivo, perché più si è positivi e più si è lucidi in campo. Non bisogna mai dimenticarsi che non è finita fino all'ultimo punto. Bisogna sempre cercare una soluzione".