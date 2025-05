L'urlo liberatorio di Berrettini alla fine esplode insieme a quello di tutto il suo pubblico a Roma. Matteo è emozionatissimo dopo la vittoria in due set contro Jacob Fearnley al suo debutto agli Internazionali d'Italia, dove mancava dal 2021. Quattro anni sono un'eternità, alla fine però si è scrollato di dosso la paura. "Mi siete mancati", ha scritto sulla telecamera. Nell'intervista in campo dopo la vittoria si è dovuto fermare due volte per respirare, era davvero troppo l'emozione, e probabilmente si è anche commosso un po'. “Se potessi sentire i miei battiti cardiaci - dice Berrettini - lo capiresti. È la città in cui sono nato e cresciuto, ho sempre sognato di giocare in questo campo e per troppo tempo mi siete mancati voi, mi è mancata questa atmosfera. A un certo punto sembrava quasi impossibile scendere in campo e invece grazie al mio team e alla mia famiglia che mi sono stati vicino. E grazie a voi che mi avete sostenuto e mi avete dato energia perché volevo vivere questo e alla fine è solo questione di emozione".

Berrettini: "Sono riuscito a reagire grazie al pubblico"

Berrettini è sceso in campo con la maglia azzurra, quella della nazionale, che evoca ricordi bellissimi. Il problema agli addominali che lo aveva costretto al ritiro a Madrid gli aveva fatto rivivere certi fantasmi che oggi sono andati via sul Centrale, grazie al calore del pubblico romano: “C’è stato tutto, ovviamente sono sceso in campo sapendo che non potevo giocare il mio miglior tennis, non mi sono allenato tantissimo e ovviamente questo campo ti dà tantissimo ma in termini di tensione ti toglie anche un po’. Quindi sono sceso in campo con tantissima voglia e mi sono solo detto di lottare e di stare lì e non importava quanto giocassi mai. Secondo set mi sono un po’ complicato un po’ la vita, però grazie al pubblico e all’energia che avevo dentro sono riuscito a reagire e facendo gli scongiuri del caso sto bene". Alla fine ultima carica di energia: un selfie con i suoi tifosi. Ora è atteso dalla sfida del terzo turno contro il vincente tra Bublik e Ruud, lunedì 12 giugno.