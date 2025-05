Il boato del pubblico all'ingresso in campo di Sinner è impressionante: lui reagisce così

Un'attesa lunga tre mesi, un sosta che sembrava infinita. Prima l'ansia del processo, poi la svolta con l'accordo di tre mesi con la Wada, il futuro che sembrava meno brillante di quanto non era effettivamente. Tutto questo ora è solo un ricordo: il futuro di Sinner è di nuovo tutto da scrivere. Il domani di Jannik parte oggi, in un Centrale del tennis mai così pieno. Tutti i seggiolini occupati, una marea di gente fuori con la sensazione che oggi, il giorno del ritorno del numero uno al mondo tutto nostro, nemmeno i 60mila dello stadio Olimpico (pieno a sua volta per Lazio-Juve, in scena a pochi passi di distanza) sarebbero stati sufficienti (forse) a soddisfare la voglia di del pubblico di riabbracciare il suo fenomeno.