Segna la Lazio, il boato dell'Olimpico si sente forte al Centrale: ma Sinner non si distrae

È stata una giornata di passione memorabile a Roma per lo sport: nell'area del Foro Italico nel pomeriggio c'erano più di 100 mila persone. Alle 18 era in programma Lazio-Juve, e alle 19 il rientro in campo di Jannik Sinner dopo tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. Una giornata speciale, che grazie a un'organizzazione perfetta non ha presentato particolari problemi. Per la sfida all'Olimpico c'erano circa 65 mila spettatori, più 10.500 al Centrale per Sinner e tutte le altre che hanno affollato il villaggio del tennis.