"Si 'na pret!", l'urlo al Centrale per Sinner ricorda quello per Rose Villain a Sanremo

“Si 'na pret”. La frase in napoletano urlata dalla platea a Rose Villain a Sanremo era diventata virale. Significa letteralmente “Sei una pietra”, ma si può tradurre anche come “Sei una persona bella e in forma”. Come al Teatro Ariston, anche al Centrale del Foro Italico, ieri un tifoso ha urlato a Sinner “Si 'na pret”. L’atmosfera era caldissima a Roma per il rientro del numero uno al mondo, dopo tre mesi di stop forzato per il caso Clostebol.