Sole, Sinner-mania e gli italiani volano: Internazionali da record a Roma

Jasmine Paolini finalmente agli ottavi di finale degli Internazionali per la prima volta in carriera, Matteo Berrettini che torna al Centrale dopo 4 anni di assenza e vince, poi il rientro di Jannik Sinner dopo la squalifica e Lorenzo Musetti in top ten che incanta all’esordio. Ma il Foro Italico non è solo questo: è anche lo Stadio dei Marmi, come sempre il più apprezzato e vivace, soprattutto se giocano gli azzurri, poi ci sono le sdraio per rilassarsi nel villagg