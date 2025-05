Sinner e quell'esultanza dopo la vittoria con Navone: un messaggio agli amici, cosa c'è dietro

Jannik Sinner ha un nuovo modo di esultare. Indice e pollice vicini, a indicare qualcosa. Sul possibile significato ci si può sbizzarrire. Un po’ alla volta? Passo dopo passo? Di certo è un messaggio rivolto ai suoi amici, quelli che in questi tre mesi gli sono stati vicino e lo hanno aiutato a superare il momento difficile dei tre mesi di stop per il caso Clostebol. “Mi sono divertito tantissimo con gli amici e la famiglia”, ripete sempre Sinner che ieri a Roma aveva accanto a sé tutta la famiglia. Mamma Siglinde, il papa Hanspeter e il fratello Mark a soffrire in tribuna. Il gesto fatto da Sinner dopo la vittoria con Mariano Navone al debutto agli Internazionali d'Italia riproduce un’emoticon che sui social si stanno scambiando Jannik, Antonio Giovinazzi e Giulio Ciccone, ora che sono tutti al lavoro con risultati brillanti. Giovinazzi ha vinto la 6 Ore di Spa con la Ferrari. Ciccone è partito alla grande al Giro d’Italia e ha grandi ambizioni, e Sinner è tornato a giocare al Foro Italico.