Zverev furioso con l'intervistatore agli Internazionali d'Italia: "È una domanda stupida"

Non poteva iniziare in maniera migliore l'avventura di Alexander Zverev agli Internazionali BNL d'Italia . Il tennista tedesco, testa di serie numero due del tabellone e campione in carica del torneo, ha avuto la meglio all'esordio su Camilo Ugo Carabelli al termine di un match dominato che si è concluso con il punteggio di 6-2 6-1 in appena 67 minuti di gioco. Al terzo turno il tedesco affronterà il lituano Vilius Gubas con l'obiettivo di tornare a fare grandi risultati a livello di Masters 1000 dopo l'eliminazione rimediata al secondo turno a Montecarlo e agli ottavi di finale a Madrid . Due risultati al di sotto delle aspettative, intervallati dal titolo vinto nell' Atp 500 di Monaco .

Zverev contro l'intervistatore: "È una domanda stupida"

Al termine della partita vinta all'esordio a Roma, Zverev è stato intervistato in campo da un giornalista che gli ha chiesto di esprimere le sue sensazioni sugli ultimi risultati deludenti nei tornei "1000". Il tedesco non ha però gradito la domanda e non ha fatto nulla per nasconderlo: "Ma sai, ho vinto un torneo due settimane fa - ha risposto -, quindi non mi piace pensarci. È il tuo lavoro pensare a domande stupide quando la partita dura un’ora, quindi lascio a te la decisione". Sui social i fan non hanno gradito il comportamento del numero due del mondo e hanno espresso tutto il loro disaccordo.