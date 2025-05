Internazionali d'Italia, Musetti e Sonego volano agli ottavi nel doppio: battuti i fratelli Berrettini

ROMA - Prosegue l'avventura di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nel torneo di doppio agli Internazionali d'Italia, Masters 1000 in corso al Foro Italico. Il carrarino e il piemontese conquistano infatti il pass per gli ottavi di finale battendo in rimonta, nel derby tutto italiano, i fratelli Berrettini - Matteo e Jacopo - con il punteggio di 6-7 (0), 6-2, 10-8 al super tie-break dopo un'ora e 42 minuti di vera battaglia.