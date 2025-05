Alcaraz batte Djere e vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia: "Più gioco..."

ROMA - Successo senza troppi affanni per Carlos Alcaraz nel terzo turno degli Internazionali d'Italia : il numero 3 del mondo ha superato in due set (7-6, 6-2) il serbo Laslo Djere (n.64 Atp) staccando così il pass per gli ottavi del Masters 1000 di Roma , in corso sulla terra rossa del Foro Italico .

Alcaraz batte Djere e vola agli ottavi a Roma

Lo spagnolo ora affronterà il russo Karen Khachanov (n.24 Atp) che sempre oggi (11 maggio) ha sconfitto il perugino Francesco Passaro in un altro degli incontri di terzo turno. "È stato un grande match - ha detto dopo la vittoria odierna Alcaraz, che al debutto aveva superato l'altro serbo Dusan Lajovic e ieri era sugli spalti dell'OIimpico per assistere a Lazio-Juve -. Le condizioni sono migliorate durante la partita. Djere ha giocato bene e sono dovuto arrivare al tie-break per batterlo, ma sono felice della mia reazione e di come ho chiuso la partita. Sono contento di fare questi match, più gioco e più miglioro. Ogni volta do il mio massimo".