Paura al Foro Italico: la sfida tra De Minaur e Dellien sospesa per un malore

Momenti di tensione e apprensione durante il match che ha aperto il programma sulla Grandstand Arena nella giornata che inaugura la seconda settimana degli Internazionali BNL d'Italia . La sfida tra Alex De Minaur , testa di serie numero 7 del tabellone che ha eliminato all'esordio Luca Nardi , e Hugo Dellien , entrato invece in main draw da lucky loser, è infatti stata interrotta per circa 20 minuti a causa di un'emergenza medica che si è verificata sugli spalti. L'incidente è avvenuto durante il primo set del match che mette in palio un posto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma .

De Minaur-Dellien, sfida interrotta per un malore tra il pubblico

L'episodio è avvenuto in un momento importante dell'incontro, quando De Minaur in vantaggio per 4-3 serviva per allungare con un break di vantaggio. Durante uno scambio, l'australiano ha però notato il trambusto sugli spalti, seguito dalle grida del pubblico, e ha quindi deciso di interrompere il gioco per permettere l'intervento dei medici. I paramedici sono intervenuti sul posto per prestare soccorso alla persona e la partita è ricominciata solamente quando la situazione è tornata stabile.