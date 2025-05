Papa Leone e la gag con i giornalisti sul tennis: "Giochiamo, ma senza Sinner..."

L'82esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia verrà ricordata come storica anche per l'elezione di Papa Leone XIV , avvenuta l'8 maggio proprio durante il day 2 del torneo che annualmente si disputa sui campi del Foro Italico di Roma. Un momento straordinario e che resterà nella memoria anche di tutti i giocatori che hanno vissuto indirettamente l'evento. Un esempio è quello di Coco Gauff , connazionale di Robert Francis Prevost , primo Pontefice americano della storia, che ha raccontato: "Non ho seguito molto le fasi del processo, ho visto alcune cose da quando sono arrivata qui a Roma. Ricordo che un giorno quando stavo arrivando al campo ho chiesto alla mia fisioterapista, che è cattolica, se ci fosse mai stato un Papa americano e lei mi ha risposto 'mai, e probabilmente non ci sarà mai'. E quindi poi stavamo guardando la tv e quando hanno annunciato che il nuovo Papa fosse americano ho urlato, mi sono sentita come se avessi vinto alle Olimpiadi".

Papa Leone XIV e la battuta su Sinner

Grande appassionato di tennis ed ex giocatore dilettante, durante il primo incontro con la stampa, Papa Leone XIV nell'Aula Paolo VI in Vaticano ha risposto così alla proposta di una giornalista di organizzare una partita di tennis di beneficenza per le pontificie opere missionarie: "Certo va bene". Poi l'idea del giornalista: "Io porto Agassi" e la replica del Papa: "Basta che non porti Sinner", giocando sul doppio senso che l'italiano è il numero uno del mondo ma anche che il suo cognome in inglese significa "peccatore". Altri giornalisti si sono poi detti pronti a giocare a tennis in un doppio. A loro il Papa ha risposto: "Gioco ma non bene...".