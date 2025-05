Paolini-Shnaider, quarti di finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini per la prima volta in carriera è ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia . La numero uno azzurra ha superato Jelena Ostapenko con il punteggio di 7-5 6-2 e affronterà al prossimo turno la testa di serie numero 13 del tabellone Diana Shnaider , vittoriosa per 6-2 6-3 su Elise Mertens .

Paolini-Shnaider, data e orario del match

Il match tra Paolini e Shnaider andrà in scena mercoledì 14 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico con orario ancora da definire.

I precedenti tra Paolini e Shnaider

Un solo precedente tra Paolini e Shnaider, quello andato al secondo turno degli Australian Open dello scorso anno vinto dall'azzurra con il punteggio di 6-3 6-4.

Dove vedere in tv il match Paolini-Shnaider

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le partite del torneo femminile potranno essere inoltre seguite in dirette e in chiaro su Supertennis.

Internazionali d'Italia, il montepremi femminile

PRIMO TURNO – € 13.150

SECONDO TURNO – € 21.215

TERZO TURNO – € 38.313

OTTAVI DI FINALE – € 66.110

QUARTI DI FINALE – € 124.700

SEMIFINALI – € 240.380

FINALISTA – € 456.735

VINCITRICE – € 877.390