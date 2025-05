De Jong cade a terra durante uno scambio, il bellissimo gesto di Sinner incanta il pubblico

Jannik Sinner non cambia mai. Quando De Jong è crollato a terra sul 3-1 nel secondo set mettendo male il polso destro, Jannik si è spaventato e si è catapultato subito dall’altra parte del campo scavalcando la rete per andare a vedere come stesse il suo avversario. Poi è corso in panchina a prendere due asciugamani. Non sapeva bene cosa fare, ma voleva dare una mano. Subito sono partiti gli applausi del Centrale per il bel gesto del numero uno al mondo, in campo e fuori, che ormai ci ha abituato a gesti di questo tipo. Sinner poi ha preso la racchetta di De Jong e l'ha pulita con un asciugamano prima di dargliela. L'olandese ha risposto con un sorriso per ringraziare.