Il Centrale del Foro Italico sarà pure il tempio del tennis, ma è comunque vicino allo Stadio Olimpico, e si respira anche un po’ di calcio. Tra le varie maglie di Roma e Lazio, che qui giocano in casa, ne è spuntata una del Napoli, con il 77 dell’ex Kvaratskhelia, proprio dietro a Sinner che stava facendo l’intervista in campo dopo la vittoria in due set con De Jong.