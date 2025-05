Paolini, Musetti, Alcaraz: diretta Internazionali di Roma. Risultati e aggiornamenti live

Si prospetta una giornata di spettacolo al Foro Italico , dove gli Internazionali d'Italia entrano sempre di più nel vivo. È il giorno degli ottavi di finale per gli uomini, con gli occhi puntati su Carlos Alcaraz , che sfiderà Khachanov, e Lorenzo Musetti impegnato contro Medvedev. Quarti di finale, invece, per le donne dove l'attenzione è tutta per Jasmine Paolini , che sfida la russa Shnaider per conquistare un posto in semifinale. Giornata ricca di emozioni: segui tutti i match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

12:01

Risponde Alcaraz, ora 1-1

Anche lo spagnolo tiene il servizio e si torna in situazione di parità.

11:57

Khachanov parte bene

Il secondo set inizia con il servizio a zero del russo, che si porta avanti.

11:54

Alcaraz vince il primo set

Primo set subito al cardiopalma e completamente ribaltato da Alcaraz, che è passato dal subire un potenziale 0-3 di Khachanov a trovare due break per il 6-3 finale. Ora è lui in controllo del match, mentre il russo dopo una grande partenza non è riuscito a tenere il ritmo.

11:50

Alcaraz ribalta tutto: doppio break!

Si è decisamente risvegliato lo spagnolo, che ora trova anche il secondo break che lo porta ad un passo dal prendersi il primo set.

11:43

Alcaraz si porta avanti: 4-3

Per la prima volta in questo primo set Alcaraz è in vantaggio, dopo aver confermato il suo break con un buon turno di servizio.

11:39

Reazione Alcaraz! Arriva il controbreak

Sembra essersi ripreso Alcaraz: ecco il controbreak che mette il punteggio sul 3-3.

11:31

Servizio a zero di Khachanov

Grande prova fin qui del russo, in controllo del match: servizio a zero per aumentare il distacco.

11:27

Alcaraz evita il secondo break: 1-2

Rischia ancora lo spagnolo, in grande difficoltà in questa fase, ma ai vantaggi riesce a tenere il servizio annullando una palla break.

11:19

Khachanov conferma il break, ora 0-2

Doppio ace a chiudere il suo turno di battuta: Khachanov conferma il break.

11:16

Break Khachanov! Inizio shock per Alcaraz

Inizio shock per il match, con Alcaraz che subisce il break! Nastro fortunato per Khachanov, che poi prende ritmo e tra lo stupore generale si porta subito avanti. Ora dal servizio per confermare il vantaggio.

11:13

Si parte! Alcaraz al servizio

Si alza il sipario su questa giornata degli Internazionali d'Italia: inizia Alcaraz-Khachanov con lo spagnolo al servizio.

11:05

Alcaraz e Khachanov in campo

Entrano in campo Alcaraz e Khachanov, tra gli applausi dei tifosi al Centrale.

10:55

Alcaraz tra poco in campo

Manca poco all'arrivo in campo di Carlos Alcaraz per il suo match contro Karen Khachanov, valido per gli ottavi di finale.

10:45

Alcaraz sfida Khachanov: non ha mai perso contro il russo

Ottimo percorso fin qui quello di Carlos Alcaraz, che punta ad arrivare fino in fondo. Lo spagnolo per conquistare i quarti dovrà superare l'ostacolo Khachanov, contro il quale non ha mai perso: nei quattro precedenti ha sempre vinto Alcaraz.

10:40

Internazionali, Musetti nel pomeriggio alla Grand Stand

Grande sfida per Lorenzo Musetti, che se la vedrà contro Daniil Medvedev per conquistare un posto ai quarti. L'azzurro scenderà in campo non prima delle ore 14 alla Grand Stand Arena.

10:33

Internazionali, Alcaraz apre la giornata

Ad aprire la giornata al Foro Italico sarà Carlos Alcaraz, con la sua sfida contro il russo Khachanov in programma alle ore 11 sul Campo Centrale. Dopo di lui, ma non prima delle ore 13, sarà il momento di Jasmine Paolini sul Centrale.

10:30

Internazionali d'Italia, oggi in campo Paolini, Musetti e Alcaraz

Non solo Sinner in campo oggi al Foro Italico: tra i protagonisti della giornata ci sono anche Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Segui tutti i match in diretta.

Foro Italico - Roma