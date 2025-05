Internazionali d'Italia, numeri da record: venduti oltre 360mila biglietti

ROMA - Numeri da capogiro per gli Internazionali d'Italia. L'edizione in corso di svolgimento nella capitale ha fatto registrare infatti un nuovo record. L'attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner, i buoni risultati di Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini e il ritorno nella capitale di Matteo Berrettini, hanno riacceso l'entusiasmo del pubblico.