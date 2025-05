Momenti di tensione agli Internazionali d’Italia. Lo slittamento dell’orario della sfida tra Sinner e Cerundolo, iniziata verso le 19:30, ha generato accese polemiche da parte di molti spettatori in possesso del biglietto per la sessione serale che volevano entrare al Centrale. Agli ingressi dell’impianto è stato necessario il rinforzo della Polizia, per assistere gli steward, visto che c'erano tante persone che protestavano.