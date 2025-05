Internazionali: da Sinner a Paolini, Roma sogna con tre italiani 

Roma non smette di sognare. Nemmeno sotto la pioggia. Perché a pochi giorni della fine degli Internazionali c’è un tridente, tutto azzurro, che fa volare il movimento del tennis italiano. Guida Jannik Sinner, ma Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini restano in scia. Anzi, Jas è anche più avanti dei suoi colleghi maschi visto che il pass per le semifinali lo ha già staccato battendo in rimonta Diana Shnaide