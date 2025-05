17:55

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030

17:41

Alcaraz raggiunge coach Ferrero: la statistica

Il classe 2003 nativo di El Palmar conquista la sua terza semifinale dell'anno e l'undicesima in un Masters 1000: Alcaraz raggiunge il suo coach Juan Carlos Ferrero nella classifica dei tennisti spagnoli con più semifinali a livello 1000.

17:31

Alcaraz da urlo nel 2025

Con il successo in due set contro Draper e la qualificazione in semifinale agli Internazionali d'Italia, il 23enne fuoriclasse spagnolo centra la sua 28esima vittoria stagionale.

17:21

Gioia Alcaraz: "Prestazione incredibile"

"Sono molto contento per la partita di oggi. La prestazione e il livello di oggi sono state incredibili. Sapevo sarebbe stata dura, a Indian Wells avevo perso". Così Carlos Alcaraz commenta a caldo la vittoria contro Jack Draper ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. "L'approccio alla partita è stato ottimo. Ho giocato in modo aggressivo sin da subito".

17:11

Alcaraz-Draper, le statistiche della partita

Un solo ace e per ben tre doppi falli per lo spagnolo che ha servito il 61% di prime ricavando la stessa percentuale di punti. Molto bene anche con la seconda, dalla quale ha ottenuto il 58% dei punti. Soltanto il 47% di resa invece per il londinese classe 2001.

17:01

Internazionali d'Italia, Alcaraz in semifinale: ecco chi sfiderà

Archiviato il successo contro Draper in due set, è già tempo di semifinale per lo spagnolo: al penultimo atto del Masters 1000 romano infatti, Carlos affronterà il vincente del confronto tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.

16:54

+++ Internazionali d'Italia, Alcaraz in semifinale: Draper ko in due set +++

Lo spagnolo stacca il pass per il penultimo turno sulla terra rossa romana: battuto con un doppio 6-4 l'inglese dopo un'ora e 37' di partita.

16:50

C'è il break di Alcaraz: lo spagnolo 'vede' la semifinale agli Internazionali

Altro gioco incredibile: Carlos, che sembrava in difficoltà, vola rapidamente sul 40-0 guadagnandosi tre palle break. La prima è quella decisiva! Ora, al cambio di campo, l'asso spagnolo servirà per accedere alla semifinale del Masters 1000 romano.

16:46

Alcaraz cancella due palle break e ristabilisce l'equilibrio nel set: 4-4 con Draper

Altro gioco vietato ai deboli di cuore: due errori dello spagnolo, prima il rovescio fuori misura del 15 pari e poi l'ennesimo doppio fallo del 30-30, portano l'ottavo game del secondo set ai vantaggi. Qui accade di tutto: l'inglese si guadagna due palle break, entrambe cancellate dallo spagnolo che, al quinto tentativo, ritrova la parità. Ben 19 i punti giocati nel game dopo oltre 10'.

16:34

Draper c'è: 4-3 con Alcaraz

Il londinese (nonostante il doppio fallo del momentaneo 15 pari) tiene a 15 il turno di battuta, complice anche qualche errore di troppo dello spagnolo in risposta.

16:31

Alcaraz ritrova la parità: 3-3 con Draper

Sotto 40-30, Jack sfrutta il dritto in chop largo dello spagnolo portando il game ai vantaggi. Qui Alcaraz va a segno alla prima occasione utile. Ancora parità sul Centrale.

16:25

Draper mette la freccia: Alcaraz sotto 3-2

Primo game a zero del match per Jack che si porta per la prima volta in vantaggio nel secondo set.

16:22

Alcaraz annulla una palla break: 2-2 con Draper

Altro game incredibile sul Centrale. Sul 30-30 Alcaraz commette un sanguinosissimo doppio fallo (il secondo della sua partita): palla break per Draper, annullata dallo spagnolo che porta il quarto gioco ai vantaggi. Qui, alla prima chance, Carlos si riporta avanti complice l'errore di Draper col dritto.

16:15

Draper mette la freccia: 2-1 su Alcaraz

L'inglese consolida il break e tiene a 15 il turno di battuta. Secondo set finora indecifrabile con continui colpi di scena da una parte e dell'altra.

16:12

Incredibile controbreak di Draper

Sul 30 pari, l'inglese manda largo il rovescio difensivo ma, sul successivo serve and volley di Alcaraz, Jack risponde con un buon dritto che rimette tutto in parità. Ai vantaggi Alcaraz spreca tre chance del 2-0, Draper invece si guadagna una palla break, trasformata grazie a un errore in rete dello spagnolo. E' 1-1 sul Centrale.

16:05

Alcaraz show: break dello spagnolo in apertura di secondo set

Il secondo parziale della partita si apre con il break a zero dello spagnolo che sta dando spettacolo sul Centrale. Pubblico in estasi per le giocate di Carlos.

16:02

Alcaraz-Draper, al via il secondo set

Inizia il secondo parziale sul Campo Centrale del Foro Italico: si riparte con Jack al servizio.

16:00

+++ Alcaraz vince il primo set contro Draper: 6-4 in 42 minuti +++

Game incredibile sul Centrale: con un perfetto passante con il dritto Jack vola sul 40-15 e si guadagna due palle break, entrambe annullate dallo spagnolo. Ai vantaggi il classe 2003 nativo di El Palmar non spreca il set point: 6-4 per Carlos dopo 42' di partita.

15:52

C'è il break di Alcaraz: 5-4 con Draper

Lo spagnolo strappa il servizio all'inglese in un momento chiave della partita: sotto 15-0, Carlos vince tre punti consecutivi e si guadagna due palle break. La prima è quella vincente. Ora, al cambio di campo, Alcaraz servirà per il primo set.

15:47

Alcaraz ristabilisce la parità nel primo set: 4-4 con Draper

Lo spagnolo tiene a 30 il turno di battuta e pareggia i conti nel primo parziale. Da applausi le palle corte del giocatore iberico (15-0 e 40-15).

15:43

Immediato controbreak di Alcaraz!

Reazione rabbiosa del campione spagnolo che strappa il servizio all'inglese con un clamoroso game a zero.

15:41

C'è il break di Draper: Alcaraz sotto 4-2!

Ecco la svolta del primo set: il londinese strappa il servizio allo spagnolo e vola sul 4-2. Jack si guadagna due palle break, le prime della partita: la prima viene cancellata da Alcaraz che, sulla seconda, commette il primo doppio fallo del suo match cedendo così il turno di battuta.

15:35

Draper perfetto al servizio: 3-2 contro Alcaraz

L'inglese mette ancora una volta la freccia e tiene a 15 il turno di battuta. Ottima la prima del 23enne londinese.

15:32

Alcaraz scatenato sul Centrale

Game a zero per lo spagnolo che riequilibra il primo set: è 2-2 con Draper.

15:28

Draper rimette la freccia: Alcaraz sotto 2-1

L'inglese si riporta in vantaggio nel primo set: concesso un solo 15 allo spagnolo. Intanto l'intensità del vento mette in difficoltà Carlos che si lamenta.

15:25

Alcaraz pareggia subito i conti: 1-1 con Draper

Game da applausi per lo spagnolo: sul 15-15 Carlos vince tre punti consecutivi prima con uno smash a rimbalzo, poi con un perfetto dritto inside-in. La successiva risposta dell'inglese con il rovescio incrociato si spegne a lato. Parità sul Campo Centrale.

15:20

Draper muove per primo il punteggio nel set: 1-0 con Alcaraz

Ottimo inizio di partita per il britannico che tiene il servizio a 30 nonostante un doppio fallo (40-30) e muove per primo il punteggio nel parziale.

15:17

Inizia il match tra Alcaraz e Draper

Al via il primo match dei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025: si parte con il britannico al servizio.

15:11

Alcaraz e Draper in campo

Carlos e Jack fanno il loro ingresso sul Campo Centrale del Foro Italico, accolti dagli applausi del pubblico.

15:06

Incognita pioggia su Roma

Come nella giornata di ieri, anche oggi su Roma incombe lo 'spettro' maltempo: è infatti prevista pioggia tra le ore 16 e le 17.

15:02

Internazionali d'Italia, il percorso di Draper

Primo turno: bye

Secondo turno: Draper b. Darderi (Ita) 6-1, 6-4

Terzo turno: Draper b. Kopriva (Cze) 6-4, 6-3

Ottavi di finale: Draper b. Moutet (Fra) 1-6, 6-4, 6-3

14:57

Internazionali d'Italia, il percorso di Alcaraz

Primo turno: bye

Secondo turno: Alcaraz b. Lajovic (Ser) 6-3, 6-3

Terzo turno: Alcaraz b. Djere (Ser) 7-6 (2), 6-2

Ottavi di finale: Alcaraz b. Khachanov 6-3, 3-6, 7-5

14:52

Cresce l'attesa per Alcaraz-Draper

Si conclusa da pochi istanti la partita del singolare femminile tra Coco Gauff e Mirra Andreeva: a breve, sul Campo Centrale, tocca a Carlos e Jack.

14:50

14:40

Alcaraz-Draper, i precedenti

Quello odierno a Roma sarà il sesto confronto diretto tra lo spagnolo e il britannico, il primo sulla terra rossa: il 22enne nativo di El Palmar è in vantaggio 3-2.

14:30

Alcaraz-Draper, dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra lo spagnolo e il britannico andrà in scena oggi, mercoledì 14 maggio, come secondo match in programma sul Campo Centrale dopo la partita del singolare femminile tra Coco Gauff e Mirra Andreeva: inizio dunque previsto non prima delle ore 15:00. Il match sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport, Sky Sport Tennis e in streaming su Now, Sky Go e Tennis Tv.

Campo Centrale Foro Italico, Roma