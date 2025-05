L'Italia esulta nella notte insieme a Musetti. Un italiano in semifinale agli Internazionali lo abbiamo già portato. E non è Sinner. Quella di stasera è stata la consacrazione di un nuovo fenomeno del tennis italiano. Da oggi l'Italia può contare a pieno titolo su Musetti , un campione a tutti gli effetti, ormai. Abbandonate le sue paure, la sua discontinuità (tocchiamo ferro) e organizzato il suo immenso talento, Lorenzo è prima entrato nella top 10 del ranking Atp e ora si appresta a salire ancora . La fame vien mangiando, del resto.

Zverev deludente, Musetti da fenomeno

A farne le spese in una serata da incanto è stato Sascha Zverev, numero 2 del torneo, non esattamente uno passato di lì per caso. Il tedesco è stato battuto in modo netto, in due set (7-6, 6-4). A fare effetto è stato il suo sali e scendi emotivo durante il match con un tennis troppo discontinuo. Le parti sembravano invertite: Lorenzo era quello che infilava colpi a effetto, giocando un tennis vario e sempre efficace. Zverev sembrava il Musetti di un anno fa, un giocatore a caccia della propria dimensione. Ne è venuta fuori una partita inaspettata, almeno alla vigilia, che ha visto trionfare meritatamente l'azzurro.

Rabbia Zverev, via senza salutare

Zverev questa sconfitta non l'ha presa benissimo, tutt'altro. Dopo il punto decisivo di Musetti, infatti, il tedesco è andato rapidamente a stringere la mano all'avversario. Una stretta fredda e brevissima, poi un'altra ancora più rapida all'arbitro. Racchette riposte in fretta e furia nella borsa e via, senza nemmeno un cenno nei confronti del pubblico romano. Non era maleducazione, era rabbia e frustrazione. Poco male: in campo è rimasto Lorenzo che si è preso con merito tutti gli applausi del pubblico di Roma. E domani c'è Alcaraz per una semfinale tutto tranne che scontata...