Liberazione Musetti, ora è un tennista completo e sogna il colpo a Roma

Una liberazione. Così ha definito la vittoria di ieri Lorenzo Musetti. Per uno show, il suo, di oltre due ore sul Centrale di Roma che lo porta a giocarsi domani la semifinale contro Carlos Alcaraz. Tifosi in delirio, sia allo stadio che in tv, perché lo stile di “Lollo”, così lo hanno chiamato durante la battaglia con Zverev, è trascinante. Traiettorie alte, slice, pallonnetti e palle corte. Tantissime palle corte. Chiedere a ‘Sasha’ per sa