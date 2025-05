Musetti: "Mi piacerebbe incontrare il Papa, con le bestemmie sono migliorato. Noi toscani..."

ROMA - È un momento d'oro per Lorenzo Musetti , che è riuscito a battere anche Zverev per conquistare le semifinali degli Internazionali d'Italia , dove sfiderà Carlos Alcaraz . Una forma fisica pazzesca per il tennista carrarino, che dopo la vittoria sul numero 2 del mondo si è lasciato andare anche a qualche battuta.

Musetti: "Vorrei incontrare il Papa. Sulle bestemmie sono migliorato..."

Dopo l'incontro di Sinner con il Papa, anche Musetti ha risposto sulla possibilità di incontrarlo: "Sì, mi sarebbe piaciuto. Magari ci sarà occasione in futuro. Ho letto che gli piace il tennis. Mi è piaciuto il video con Jannik e certo che mi avrebbe fatto piacere incontrarlo". Il tennista toscano è però celebre per le sue esternazioni 'poco cristiane' durante i suoi match, con numerosi video diventati virali sui social. Musetti non si nasconde e ride: "È ovvio che ho questa nomea... Ma è una nomea sulla quale credo di essere migliorato. Poi per me non è facile non esternare, anche se si tratta di una bestemmia o no. Noi toscani siamo un po' così...".