Paolini come Sinner . Al termine della vittoria contro Stearns che vale una storica finale agli Internazionali d’Italia , Jasmine non dimentica di dedicare un pensiero a Matteo, che dallo stesso campo è uscito in lacrime per l’ennesimo infortunio agli addominali. “È bellissimo far parte di tutto il movimento italiano adesso - dice Jasmine emozionata -. Abbiamo Musetti in semifinale, Jannik che deve giocare i quarti e un in bocca al lupo per Matteo, che speriamo recuperi presto, siamo un bellissimo movimento e sono fiera di farne parte”. Un pensiero all’amico Berrettini lo aveva dedicato anche Sinner subito dopo la vittoria con Cerundolo. Segno che il gruppo azzurro è veramente unito e compatto.

Paolini ringrazia il pubblico di Roma

Paolini in conferenza sulla vittoria con Stearns

"Sono contentissima, non so cosa dire. Un sogno. È un sogno giocarsi la finale qui - ha detto Paolini, ringraziando il pubblico di Roma - Grazie a tutti che ci tifate e sostenete sempre. È bellissimo quando urlano il tuo nome. Oggi c'è stata una partenza in salita. Menomale che ci siete stati voi, abbiamo vinto una partita insieme. All'inizio non avevo buone sensazioni, poi sono cresciuta. Ora spero di giocare un altro match, e di godermi gli Internazionali d'Italia fino in fondo, è tutto pazzesco. Quando sono venuta qui lo facevo solo perché mi piaceva il tennis, per questo essere in finale è ancora di più un sogno".

“All’inizio ero parecchio lenta, facevo fatica ad entrare nel match, poi mi dicevo devi provare a spingere un po’ di più, poi piano piano ho iniziato a sentirmi meglio, lei qualcosa mi ha regalato, è stata una partita in salita, sono contenta di essere stata lì, ma non mi sentivo bene, è stato difficile. Alla fine l’ho portata a casa, è quello che conta, oggi è stato un crescendo, l’altra volta sono partita bene poi sono andata in confusione, alla fine sono riuscita a spuntarla, ma ci sarà da alzare il livello per la finale, altrimenti sarà dura. Spero di fare una buona finale, di giocarmela al meglio”.

"Le parole di Medvedev? In parte sono d'accordo"

"Medvedev ha detto che siamo come criceti in una ruota? (Per i tanti tornei, ndr). Da una parte lo capisco, ogni settimana devi iniziare nuovi tornei, da una parte è positivo, perché se uno perde ha subito un'altra chance. Però d'altra parte sono talmente vicini che non riesci nemmeno a goderteli. Per questo a volte mi fermo e cerco di pensare a quello che sto facendo".