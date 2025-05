Sinner-Paul, semifinale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per la prima volta in carriera Jannik Sinner giocherà la semifinale degli Internazionali BNL d'Italia . Dopo il successo su Francisco Cerundolo agli ottavi, il numero uno al mondo ha dominato per 6-0 6-1 la sfida con Casper Ruud , reduce dal titolo conquistato al Masters 1000 di Madrid , per conquistare il penultimo atto nel torneo di Roma .

Sinner-Paul, data e orario del match

La sfida tra Jannik Sinner e Tommy Paul andrà in scena venerdì 16 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico non prima delle ore 20:30.

I precedenti tra Sinner e Paul

Sono quattro i precedenti tra Sinner e Paul, con il numero uno al mondo avanti 3-1 nel conto dei confronti diretti. Nell'ultimo incrocio, andato in scena agli ottavi di finale degli US Open, l'azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6(3) 7-6(5) 6-1. Jannik ha vinto anche l'unica sfida andata in scena sulla terra rossa, datata 2022 al primo turno del Masters 1000 di Madrid.

Dove vedere il match di Sinner in tv

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le partite del torneo maschile saranno inoltre disponibili in streaming su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, trasmessi inoltre in streaming su RaiPlay).

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030