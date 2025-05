Musetti-Alcaraz diretta Internazionali di Roma: segui la semifinale di tennis di oggi

15:05

Internazionali d'Italia, un solo set perso fin qui da Alcaraz

Un solo set perso finora da Carlos Alcaraz agli Internazionali d'Italia: per lo spagnolo 2-0 contro i serbi Lajovic e Djere al secondo e al terzo turno, poi 2-1 contro il russo Khachanov agli ottavi e un nuovo 2-0 rifilato al britannico Draper nei quarti.

14:57

Musetti, il nuovo Papa e le bestemmie: "Noi toscani..."

Momento magico per il tennis azzurro, che si gode Jannik Sinner ma anche Lorenzo Musetti. Dopo essere approdato alle semifinali degli internazionali d'Italia, il carrarino ha parlato anche del nuovo Papa Leone XIV, appassionato di tennis: "Mi piacerebbe incontrarlo, con le bestemmie sono migliorato. Noi toscani…".

14:48

Musetti e Alcaraz scalano il ranking: le loro posizioni

Arrivati al Foro Italico rispettivamente da numero 9 e numero 3 del mondo, grazie al cammino che li ha portati fino alle semifinali degli Internazionali d'Italia sia Lorenzo Musetti sia Carlos Alcaraz sono già sicuri di aver migliorato il proprio ranking: virtualmente numero 8, l'azzurro ha già scalato una posizione come lo spagnolo, che ha effettuato il sorpasso su Alexander Zverev ed è così già certo di potersi presentare al Roland Garros da numero 2 del mondo.

14:36

Solo Borg meglio di Alcaraz: la statistica in cui Carlos è fenomenale

Grazie al successo ottenuto nei quarti degli Internazionali d'Italia contro il britannico Jack Draper, Carlos Alcaraz si è migliorato in una speciale statistica che lo vede secondo solo a Bjorn Borg nella storia dell'Atp.

14:25

Musetti contro Alcaraz: il bilancio dei precedenti

Quello di oggi al Foro Italico sarà il sesto confronto tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo avanti 4-1 nel bilancio dei precedenti. Il primo duello ha sorriso a Musetti, vincitore in tre set (6-4, 6-7, 6-4) nel 2022 in finale ad Amburgo. Da lì in poi solo successi per Alcaraz: nel 2023 vittoria in tre set (6-3, 6-2, 6-2) agli ottavi del Roland Garros e in due set (6-2, 6-2) negli ottavi a Pechino, poi un'altra netta affermazione (6-3, 6-3) agli ottavi di Miami nel 2024 e infine quella in tre set (3-6, 6-1, 6-0) ottenuta quest'anno nella finale di Montecarlo, con Musetti condizionato da un problema fisico.

14:18

Bertolucci spinge Musetti: "Ecco perché può vincere Roma"

In un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio, prima della semifinale tra Musetti e Alcaraz agli Internazionali d'Italia, l'ex azzurro Paolo Bertolucci ha elogiato il toscano: "Può battere lo spagnolo e vincere Roma. Il motivo? C'è un aspetto determinante...".

14:07

Lo sfogo di lady Musetti: "Dicevano tutti che..."

In un momento in cui finalmente Lorenzo Musetti sta confermando tutte le proprie qualità, con l'ingresso nella top 10 del ranking Atp e un percorso da sogno agli Internazionali d'Italia, in un'intervista si è lasciata andare a uno sfogo la sua compagna Veronica Confalonieri: "Dicevano tutti che...".

14:00

Musetti-Alcaraz: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, prima semifinale degli Internazionali d'Italia in programma sul Centrale del Foro Italico, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming.

Foro Italico, Roma