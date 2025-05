Carlos Alcaraz adesso pensa alla sua prima finale conquistata a Roma, che potrebbe regalargli una battaglia con Jannik Sinner. "Stasera cenerò, ma guarderò la partita con il telefono (sorride, ndr). Devo sapere contro chi giocherò. Devo guardare la partita e vedere come giocheranno. Ma ovviamente sono un grande appassionato di tennis. La semifinale di Roma, Jannik contro Tommy, è una partita fantastica che adoro guardare". Una finale con Sinner qui a Roma: "Potrebbe essere fantastico, non mentirò. Ha una sfida davvero dura da affrontare contro Tommy Paul, che sta giocando un tennis fantastico. Chissà? Sta giocando alla grande. Ho visto le sue partite. Il suo livello è davvero alto in questo momento. Ogni volta che gioco contro di lui è sempre una battaglia, è sempre davvero, davvero dura. Anche a me piacciono quei momenti. Ma se lo giocassi in finale, sarebbe ancora più impegnativo giocare contro di lui in casa, con la gente che lo sostiene. Sarà una sfida davvero difficile. Ma vediamo. Guarderò la partita stasera. Chi vincerà stasera merita di essere in finale. Sarà davvero dura".