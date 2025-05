La bordata di Alcaraz a Sinner prima della finale: "Non possiamo essere amici..."

Sarà la finale dei sogni a decretare il campione dell'82esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia. Per l'undicesima volta in carriera a livello di circuito maggiore Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si troveranno ancora una volta l'uno di fronte all'altro. Un confronto che è destinato a diventare leggenda tra due protagonisti di una rivalità che è già storia. Lo spagnolo è avanti 6-4 nel conto dei precedenti e ha vinto anche l'ultima sfida, quella andata in scena ormai otto mesi fa nella finale dell'Atp 500 di Pechino. L'appuntamento per la finale di Roma è fissato per domani, domenica 18 maggio, non prima delle ore 17:00 sul Campo Centrale del Foro Italico.