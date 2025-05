La semifinale tra Jannik Sinner e Tommy Paul fa il record di ascolti tv su Sky

Ottimi dati anche per l’incontro tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz - dalle 15.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - che ha registrato 526 mila spettatori medi* e 1,1 milioni di contatti unici*, con il 5,4% di Share TV. Oggi si assegna il primo trofeo, con Jasmine Paolini che alle 17 scenderà in campo per il titolo nella la finale WTA contro Coco Gauff (Sky Sport Tennis e NOW). Domani, si torna sulla terra rossa del Foro Italico per la giornata conclusiva: alle 12 grande appuntamento con la finale del doppio femminile, con Jasmine Paolini e Sara Errani a caccia del titolo contro Kudermetova/Mertens. A seguire la finale del doppio maschile (Sky Sport Tennis e NOW), anticipo della grandissima sfida finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - non prima delle 17 - su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.