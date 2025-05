Furlan emozionato in tv: “Paolini impressionante. Ha vinto Roma per un motivo”

Paolini trionfa a Roma, le parole di Furlan

In tv Renzo Furlan, ex coach di Paolini, ha commentato il successo della numero uno azzurra: "Grande personalità, ha perso sempre poco campo, rotazioni ottime, ha servito con continuità, ha giocato un match ad un livello altissimo per consistenza, qualità di tennis e personalità. Se non giochi così non batti mai la numero due al mondo come Coco Gauff. Ha una condizione fisica impressionante e mi ha stupito molto: è arrivata a questa finale dopo aver speso moltissimo, con la Shnaider ha speso tanto. E poi non dimentichiamoci che sta giocando anche il doppio, quindi gioca ogni giorno senza potersi mai fermare. È stata impressionante, davvero".