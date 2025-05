Jasmine Paolini è stata strepitosa anche dopo la storica finale con Gauff, durante la cerimonia di premiazione. Un sorriso radioso e infinito, come infinita è stata la lista dei ringraziamenti. Non voleva lasciar fuori nessuno, alla fine tradita dall'emozione ha detto: "Non so se mi sono ringraziata, volevo dire, se ho scordato di ringraziare qualcuno".

Il ringraziamento al Presidente Mattarella

Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato il ringraziamento più sentito e più bello. Lo ha lasciato per ultimo, tanto che qualcuno temesse lo stesse per dimenticare, invece si è girata, lo ha guardato e ha detto: "Grazie per il sostegno al Presidente Sergio Mattarella. All'inizio dell'anno siamo andati noi con la squadra al Quirinale e questa volta invece siamo riusciti a portarlo noi al Foro Italico”. Il pubblico al Centrale, tutto in piedi, ha reagito con un grandissimo applauso. "È una giornata indimenticabile, bravissima". Con queste parole il Presidente della Repubblica si è poi complimentato con Jasmine Paolini durante un incontro nella lounge atleti del Centrale del Foro Italico. "Questo é per lei", ha detto Paolini a Mattarella con il trofeo in mano. "No, non lo merito", la risposta del Capo dello Stato, che poi ha aggiunto: "Si prepari per domani". C'è ancora una finale di doppio femminile, in coppia con Sara Errani, da giocare.

Paolini al Quirinale, cosa aveva detto

Al Quirinale a gennaio, Jasmine aveva parlato a nome della nazionale femminile vincitrice della BJK Cup nel 2024, emozionatissima: "Sappiamo come Lei, sig. Presidente - aveva detto - sia un appassionato competente del nostro sport, lo ha già dimostrato più volte nel recente passato. Consapevoli dunque che oggi non è solo un momento di formale riconoscimento, ma un segno di vero affetto. Lei sa benissimo come nello sport si vinca e si perda, quindi l’unica promessa che possiamo farle è che ce la metteremo sempre tutta, continuando a lottare e a migliorarci, rappresentando l’Italia con orgoglio e onore". Promessa mantenuta.