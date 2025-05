Paolini vince gli Internazionali d'Italia: la cifra incassata è incredibile!

Un trionfo che resterà nella storia del tennis azuzrro: Jasmine Paolini ha vinto l'82esima edizione degli Internazionali d’Italia. La tennista toscana ha chiuso nel migliore dei modi una cavalcata trionfale sulla terra rossa del Foro Italico conquistando il successo in finale su Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-2. Per l'azzurra si tratta del secondo titolo in carrera in un torneo Wta 1000 dopo il trionfo dello scorso anno sul cemento di Dubai.