Paolini show, il suo sorriso incanta il Foro Italico: così ha festeggiato una vittoria storica

Il sorriso più bello del tennis italiano, e forse di quello mondiale. Jasmine Paolini è uno spettacolo quando dopo il championship point contro l'americana Coco Gauff alza le braccia al cielo e si prende l’abbraccio di tutto il pubblico del Centrale, in delirio per lei. Più di uno ha le lacrime agli occhi sugli spalti. In un’ora e 29 minuti Jas ha battuto la numero tre del mondo 6-4 6-2 e ha scritto la storia del tennis italiano. La prima a vincere gli Internazionali d’Italia dopo Raffaella Reggi nel 1985. Sono passati 40 anni, quella però era un’edizione minore che si giocava a Taranto. Nel 2014 era arrivata in finale la sua amica di doppio Sara Errani , ma era stata battuta da Serena Williams 6-3 6-0. Oggi sul Centrale del Foro Italico non c’è stata storia, Coco Gauff non ha mai dato la sensazione di poter impensierire Jas, soprattutto nel secondo set. Ai quarti contro Shnaider l'aveva salvata la pioggia dal black out: quei cinque minuti di interruzione le avevano permesso di tornare in sé e ribaltare il match. Oggi è caduta qualche goccia nel suo momento migliore, ma poi il cielo si è aperto ed è uscito il sole. Niente poteva fermarla.

La festa di Jasmine Paolini

Paolini ha cominciato a saltare e danzare in campo con una leggerezza incredibile, trascinando tutto il pubblico in delirio per lei. È partita una festa pazzesca. Sul campo è entrata Frida Bollani, che già aveva cantato l’inno d’Italia prima del match, per suonare “We Are The Champions”. Jasmine era seduta a godersi lo spettacolo, tutto per lei, con i brividi addosso, e a scaricare un po’ di adrenalina. Poi è salita sul palco, ha preso il trofeo, lo ha baciato, e ha iniziato a parlare con la voce che le tremava per l’emozione: "Vincere a Roma non era nemmeno nei miei sogni - ha detto - quando venivo qui a vedere le partite con mio padre da bambina".

L'Italia ora sogna il Triplete

Per Paolini è il terzo titolo Wta, il secondo Masters 1000 dopo Dubai, ma probabilmente il più emozionante. Da lunedì ritornerà ufficialmente al numero 4 in classifica, il suo best ranking e il posto che occupava lo scorso anno, davanti a Iga Swiatek. L’anno scorso era arrivata in finale a Roland Garros e a Wimbledon, e non smette di stupire. Domani tornerà in campo per la finale di doppio con l’amica Sara Errani, poi ci sarà Sinner contro Alcaraz. L’Italia del tennis sogna uno storico Triplete.