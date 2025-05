Binaghi: "Sinner e il Fort Apache? È stato molto saggio. Paolini, successo memorabile"

L’incontro con Papa Leone XIV e con il presidente della Repubblica Mattarella in una settimana, sono emozioni uniche. "Abbiamo vissuto, credo, un'edizione memorabile degli Internazionali. Il nuovo Papa, il Centrale che acclama Mattarella, il successo di Paolini, sono emozioni che ci porteremo dietro per tutta la vita". Il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha commentato così un’edizione degli Internazionali d’Italia di successo per quello che è accaduto dentro e fuori dal campo. "Abbiamo superato i 390mila spettatori paganti, è una crescita straordinaria anche se penso che ormai siamo quasi al limite - ha aggiunto. Gli incassi sono più di 35 milioni e per la prima volta li correliamo con quelli delle Finals che sono analoghi (34 mln, ndr) nonostante le vicissitudini differenti. L'impatto economico sul territorio, invece, è di circa 900 milioni, mentre l'impatto sociale arriva a 357 milioni e in questo incide anche l'insegnamento educativo dei nostri campioni come Sinner e Paolini". Binaghi ha poi ringraziato Sport e Salute, accanto a lui c'era il presidente Marco Mezzaroma per la conferenza stampa di chiusura degli Internazionali: "Grazie per il progetto di copertura del Centrale e per un'organizzazione che ha migliorato l'esperienza nel Foro Italico". Infine un ringraziamento per la Rai "per aver riportato il tennis sul primo canale della tv pubblica, come la nazionale di calcio".

Sinner e il “Fort Apache”

Sinner non ha avuto bisogno di utilizzare il Fort Apache più di tanto, un’area protetta per trovare serenità, anzi il contatto con il pubblico gli è servito per caricarsi: “Ancora una volta è stato più equilibrato di noi, l'ha utilizzato spesso ma non sempre. È stato molto saggio”.

Il sogno: Roma quinto slam

Il sogno è sempre quello di far entrare Roma tra gli Slam: "Perché i tornei slam devono essere quattro e sempre quelli? Tutte queste cose non sono giuste. Sono cose che preservano i monopoli e non aiutano il tennis a crescere. Noi faremo la nostra parte, ma non ci dobbiamo dimenticare da dove arriviamo - ha aggiunto -. Noi in federazione non abbiamo il mandato per essere secondi dietro al calcio e dietro gli slam".

Mezzaroma: "Studiamo soluzioni per l'assenza della Grand Stand Arena"

"Questa è stata un'edizione straordinaria con l'elezione del nuovo Papa vissuta in diretta. Abbiamo avuto il Presidente della Repubblica, dopo tanti anni, per il match della Paolini evidenziando la considerazione che c'è per il tennis e per questo torneo". Così Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, nella conferenza stampa di chiusura degli Internazionali d'Italia. "Entro fine 2027 avremo il nuovo Centrale permettendo di aumentare la capacità di ospitare eventi sportivi. Potremmo ospitare fino a 20 diversi eventi in un luogo che ha cercato di richiamare gli elementi architettonici tipici del Foro Italico, sarà un investimento da 60 milioni di euro che si aggiungono ai 100 milioni di euro investiti dal Governo", ha aggiunto. "Stiamo studiando soluzioni che prevedono la non presenza della Grand Stand Arena in futuro. Abbiamo dimostrato di poterci adeguare alle condizioni che cambiano. Noi siamo al centro di Roma, tutta questa manifestazione potrebbe essere trasferita altrove ma non avrebbe lo stesso sapore. Il nuovo site era frutto di una nuova visione, era una scommessa e l'abbiamo vinta. Il site è stato ampliato, così come sono stati ampliati i posti a sedere, c'è grandissima soddisfazione per il successo riscosso che tutti speravamo di avere", ha sottolineato, Quanto allo Stadio dei Marmi "sarà pronto per il Golden Gala del 6 giugno, inizieremo a smontare i campi provvisori che hanno riscosso un successo unanime. E il 10 giugno inizieremo le opere di riqualificazione delle gallerie sotterranee e di predisposizione del museo dedicato a Pietro Mennea".