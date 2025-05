Sinner riesce a far emozionare il Centrale anche quando perde in finale con Alcaraz agli Internazionali d'Italia. “So che ci sono tanti amici miei qui - dice Jannik - grazie per essere venuti, grazie alla mia famiglia e un grazie speciale a mio fratello che piuttosto che essere qui è a Imola a vedere la Formula Uno”. Le telecamere inquadrano papà Hanspeter e Mamma Siglinde, che ride emozionatissima. Questa volta è rimasta a soffrire in tribuna per tutta la partita. Ci sono anche i genitori di Alcaraz, che sorridono. “Voglio ringraziare anche tutti voi - dice rivolto al pubblico del Centrale - mi avete dato tanta energia e tanto coraggio, io ho dato tutto quello che avevo, però è stato un buon test per i prossimi tornei”.