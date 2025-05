Sinner esce a testa alta dalla battaglia con Alcaraz a Roma, c'è solo un piccolo rimpianto

È ancora una volta Alcaraz la bestia nera di Sinner: è ancora lui l’unico in grado di batterlo. Adesso lo ha fatto anche a casa sua, in Italia, 7-6 6-1 in un'ora e 43 minuti, agli Internazionali d’Italia. Era la prima finale di un Masters 1000 tra loro due. Sono quattro vittorie consecutive di Carlos contro Jannik, se non si conta l’esibizione milionaria per il Six King Slam (vinta da Sinner) che non fa statistica. Lo spagnolo, che da domani sarà numero due al mondo, ha interrotto la striscia consecutiva di 26 vittorie del tennista italiano. Sicuramente una bella iniezione di fiducia per lui in vista del Roland Garros. Ma anche per Sinner il bilancio non è negativo. Al di là dell’amarezza per la finale persa, Jannik pensava di giocare una o due partite a Roma, dopo lo stop di tre mesi per il caso Clostebol, e invece è arrivato fino in fondo. Man mano che avanzava nel torneo si scioglieva e aumentava il suo livello. È diventato il primo italiano ad arrivare in finale dopo 47 anni. Peccato poi per quei due set point sul 6-5 nel primo set. Sinner ha dovuto combattere anche con una vescica fastidiosa al piede destro, fisicamente non era al top. A Roma è stato accolto come un re, ed esce sconfitto ma a testa altissima. Domani inizierà la sua 50esima settimana da numero uno, con in testa l'obiettivo Roland Garros, che è sempre stato prioritario per lui.