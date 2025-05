Internazionali d'Italia 2026, partenza sprint: già venduti oltre 2.000 biglietti per la finale 

ROMA - Nemmeno il tempo di archiviare l'edizione da record del 2025 , che il grande pubblico del tennis guarda già all'anno prossimo. I biglietti per le finali degli Internazionali d'Italia 2026 , in programma domenica 17 maggio , stanno andando letteralmente a ruba: in appena tre giorni e mezzo di vendita libera, sono già 2.047 i tagliandi acquistati per assistere all'atto conclusivo sul campo Centrale del Foro Italico . Un numero impressionante, se si considera che la capienza prevista per la giornata della finale è di 8.347 posti disponibili, al netto degli abbonamenti, dei settori riservati agli sponsor, agli ospiti istituzionali, alla stampa e agli atleti.

Grande entusiasmo dopo l'edizione da record del 2025

Il dato testimonia l'entusiasmo lasciato dall'ultima edizione del torneo romano, che ha registrato presenze da record e confermato la centralità degli Internazionali nel calendario del tennis mondiale. La risposta immediata del pubblico è un segnale chiaro: l'attesa per il 2026 è già altissima. Il torneo continua a consolidarsi come uno degli appuntamenti sportivi più seguiti in Italia e in Europa, grazie a una cornice unica come il Foro Italico e alla partecipazione dei migliori giocatori e giocatrici del circuito ATP e WTA. Se il trend dovesse proseguire, non è da escludere che i biglietti per la giornata conclusiva vadano esauriti con largo anticipo.