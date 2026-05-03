Internazionali d'Italia, è già show: primo bagno di folla con Sabalenka e Bublik

ROMA - Aryna Sabalenka sul Centrale, Alexander Bublik tra selfie e sorrisi al Pietrangeli. E soprattutto, tanta Italia . Il countdown degli Internazionali BNL d’Italia segna -1: domani via alle qualificazioni , giornata in cui alle ore 10.30, a Piazza del Popolo , sarà effettuato il sorteggio che renderà noto il cammino che aspetta Jannik Sinner e gli altri azzurri . Pur senza match, le prequalificazioni si sono concluse due giorni fa, il Foro Italico è stato popolato dai tantissimi giocatori che sono già arrivati nella capitale e che stanno preparando il torneo. Una delle prime a schierarsi nella giornata di ieri è stata la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka , che a Roma non ha mai vinto; ci andò vicina con la finale poi persa 6-3 6-2 contro Iga Swiatek due anni fa . La bielorussa ha subito riunito tanti appassionati e a ogni vincente è stato scroscio di applausi sul Centrale . Lo stesso campo ha ospitato anche Elena Rybakina , sempre più amata dai tifosi e speranzosa di poter vivere un grande torneo in un’annata in cui si presenta numero 2 del mondo .

Roma in estasi per Bublik, trionfo di affetto per gli azzurri

Verso ora di pranzo il Pietrangeli, si è trasformato in teatro di spettacolo e leggerezza: protagonista Bublik, che a fine allenamento si è concesso a foto e autografi. Il kazako, a caccia di un ritorno in Top 10, si è subito confermato uno dei più seguiti e amati, anche in Italia. Ovviamente è stato un trionfo di affetto anche per i tennisti azzurri, da chi è appena arrivato a chi lavora già da giorni. Si è rivisto all’opera Luca Nardi, affiancato in campo dal nuovo coach Renzo Furlan, che finalmente può iniziare questa avventura a pieno regime, dopo che il pesarese ha scontato qualche settimana fuori per una frattura dell’ulna dovuta a una caduta. Da poche settimane è tornato a competere anche Lorenzo Sonego, che si è allenato con Vincenzo Santopadre, volto familiare e molto amato a Roma. Tra le donne, tanti occhi puntati su Tyra Grant. Per la seconda volta giocherà il main draw degli Internazionali grazie a una wild card. Il suo 2026, iniziato con qualche settimana di ritardo, le è già valso un titolo ITF a Santa Margherita e il passaggio delle qualificazioni e del primo turno al WTA 1000 di Madrid. Per lei adesso il sogno è far bene nel torneo di casa.