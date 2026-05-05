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martedì 5 maggio 2026
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Paolini sta con Sabalenka nella polemica sui premi: "Boicottare gli Slam? Se siamo tutti d'accordo..."

La campionessa in carica degli Internazionali in conferenza stampa: "È una cosa che si potrebbe fare"
2 min
TagsInternazionali d'ItaliaPaoliniRoma

Jasmine Paolini non ci gira attorno e annuncia battaglia per la questione dei premi negli Slam, che in queste ore sta deflagrando nel mondo del tennis: "Quello dei premi - dice la campionessa in carica azzurra - è un tema che sta girando tra noi atleti. Stiamo facendo tutto questo affinché ci sia una predisposizione migliore verso i giocatori, per quanto riguarda le tutele, la questione delle pensioni, della maternità e tante altre cose che gli Slam non stanno facendo, a differenza dei tornei dei circuiti Atp e Wta. Lottiamo per quello, siamo tutti uniti e andiamo tutti nella stessa direzione. Gli Slam stanno alzando il prize money, ma non in percentuale a quanto stanno guadagnando. E non contribuendo a pensioni e maternità".

"Boicottare il Roland Garros? Se siamo tutti d'accordo..."

L'ipotesi estrema di boicottare gli Slam, proposta da Aryna Sabalenka, non la esclude, anzi: "Se siamo tutti d'accordo e siamo uniti è una cosa che si potrebbe fare". Poi però chiude l'argomento, perché adesso vuole concentrarsi sugli Internazionali: "L'obiettivo ora è tornare a buon livello per essere competitiva in questi tornei. Tornare qui è stata una bellissima sensazione, mi sono tornati in mente tanti bei ricordi e spero di portarmi tanta energia positiva. Quest'anno, però, è una nuova edizione del torneo, quello che ho fatto l'anno scorso rimane all'anno scorso, cerco di concentrarmi sul primo match e spero di mettere in pratica un buon tennis e un buon atteggiamento fin dal primo match. Bisogna essere bravi a credere in se stessi anche quando le cose non vanno al meglio".

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