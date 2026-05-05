Paolini sta con Sabalenka nella polemica sui premi: "Boicottare gli Slam? Se siamo tutti d'accordo..."

Jasmine Paolini non ci gira attorno e annuncia battaglia per la questione dei premi negli Slam, che in queste ore sta deflagrando nel mondo del tennis: "Quello dei premi - dice la campionessa in carica azzurra - è un tema che sta girando tra noi atleti. Stiamo facendo tutto questo affinché ci sia una predisposizione migliore verso i giocatori, per quanto riguarda le tutele, la questione delle pensioni, della maternità e tante altre cose che gli Slam non stanno facendo, a differenza dei tornei dei circuiti Atp e Wta. Lottiamo per quello, siamo tutti uniti e andiamo tutti nella stessa direzione. Gli Slam stanno alzando il prize money, ma non in percentuale a quanto stanno guadagnando. E non contribuendo a pensioni e maternità".