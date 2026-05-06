Internazionali d'Italia, Grant vince il derby con Pigato e vola al secondo turno

ROMA - Tyra Caterina Grant si aggiudica il derby azzurro contro Lisa Pigato e avanza al secondo turno degli Internazionali d'Italia 2026. La tennista romana (234esima giocatrice del mondo), classe 2008, è riuscita ad avere la meglio sulla connazionale (n.141 Wta) in tre set rimontando dopo il primo parziale perso e ribaltando la situazione, aggiudicandosi così la sfida con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-4 dopo due ore di battaglia.