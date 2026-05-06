Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 6 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Internazionali d'Italia, Grant vince il derby con Pigato e vola al secondo turno

La tennista romana ha battuto in rimonta la connazionale aggiudicandosi la sfida per 1-6, 6-2, 6-4 dopo due ore di battaglia: i dettagli
1 min
TagsInternazionali d'ItaliaGrantPigato

ROMA Tyra Caterina Grant si aggiudica il derby azzurro contro Lisa Pigato e avanza al secondo turno degli Internazionali d'Italia 2026. La tennista romana (234esima giocatrice del mondo), classe 2008, è riuscita ad avere la meglio sulla connazionale (n.141 Wta) in tre set rimontando dopo il primo parziale perso e ribaltando la situazione, aggiudicandosi così la sfida con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-4 dopo due ore di battaglia.

Al prossimo turno Grant incontrerà la canadese Victoria Mboko, decima testa di serie del tabellone.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Internazionali d'Italia

Da non perdere

Tyra Grant, l'intervistaGrant ko a Madrid

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS