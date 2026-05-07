Djokovic in prima linea con Sinner e Sabalenka per il prize money: "Li ammiro, io ne parlo da molti anni"

Djokovic in prima linea sui prize money. La posizione di Nole sui montepremi degli Slam e la minaccia del boicottaggio lanciata da Sabalenka proprio qui agli Internazionali era facilmente immaginabile. Una provocazione che ha trovato d'accordo anche gli azzurri Paolini e Sinner. Insomma, il fronte dei big del tennis è compatto più che mai: "Credo che tu sia nel mondo del tour da abbastanza tempo - dice il campione serbo al giornalista - da ricordare i tempi in cui ero presidente del consiglio, quando stavo anche fondando la PTPA, ovvero sei anni fa. Quindi conoscete la mia posizione al riguardo. L'ho già detto molte volte. Non c'è bisogno che mi dilunghi troppo. Le giocatrici sanno che avranno sempre il mio sostegno, e questo è tutto. Le nuove generazioni stanno arrivando. Sono felice che ci sia la volontà da parte dei leader del nostro sport, come Sabalenka, di farsi avanti e comprendere davvero le dinamiche della politica del tennis, le sfumature e ciò che bisogna fare non solo per il suo beneficio e benessere, ma per tutti. Per me questa è vera leadership e penso che lei debba mantenerla. La ammiro per questo. Questo è tutto ciò che ho da dire al riguardo. Facciamo tutti parte dello stesso sport. Cerchiamo tutti di elevare il livello di questo sport, che si tratti di giocatori, tornei o organi di governo. Purtroppo, spesso si verifica un conflitto di interessi che alcune persone non vogliono affrontare. Credo che sia proprio in questi casi che i giocatori abbiano il vero potere. Sono sempre favorevole alla posizione del giocatore più forte nell'ecosistema".

Djokovic: "Questo per me non è un argomento vecchio"

Novak Djokovic di battaglie ne ha fatte tante, dentro e fuori dal campo. Adesso osserva un po' in disparte, ma è chiaro da che parte sta anche quando commenta le parole di Sinner: "A dire il vero, sto osservando la situazione da lontano. Non ho partecipato a quegli incontri e a quelle conversazioni. Ma la mia posizione è molto chiara: sostengo i giocatori e continuerò sempre a sostenere una posizione più forte dei giocatori nell'ecosistema, come ho già detto. So che è un argomento caldo ora, che volete parlarne. Ma se andate a rivedere molte delle mie conferenze, vedrete come l'ho approfondito nel dettaglio. Non è un argomento nuovo, un tema nuovo. È in corso da molti, molti anni. Beh, so che questo è sempre stato un argomento di discussione, fin da quando gioco. A volte diventa più interessante quando lo si parla in pubblico, o quando voi ci fate domande a riguardo, altre volte no. Dipende molto dalle circostanze. È giunto il momento di parlarne. Apprezzo il fatto che se ne parli di più. È necessario perché la posizione dei giocatori non è quella che dovrebbe essere, né per quanto riguarda i tornei del Grande Slam né per i circuiti professionistici. In generale, non è così. Ecco perché ho co-fondato l'associazione dei giocatori, la PTPA. Era la mia ricerca di una soluzione più profonda e significativa, un po' al di fuori del sistema, perché il sistema è strutturato in modo tale da non avvantaggiare i giocatori in tutti i settori. Sapete, anche in passato ho notato che molte volte le persone distorcevano le mie parole, dicendo che stavo chiedendo più soldi, persino quando vincevo gli Slam. A voi piace pubblicare titoli tipo "Il vincitore del Grande Slam ottiene questo e quello", mai più nella storia. Ma noi stiamo parlando dei giocatori di livello inferiore, quelli di prima fascia, quelli che fanno parte della base del tennis e che sono in difficoltà. Stanno abbandonando il tennis per mancanza di finanziamenti".

Djokovic: "Noi contavamo quanti giocatori vivessero di tennis... pochi"

"Credo che siamo l'unico sport a livello globale - continua Djokovic - a trovarsi in questa particolare situazione, in cui non abbiamo determinati guadagni o garanzie finanziarie per i giocatori di livello inferiore. Non so se la situazione sia cambiata negli ultimi anni. Ai tempi, all'interno della PTPA, ci occupavamo di contare, studiare e indagare quanti giocatori, tra uomini e donne, singolare e doppio, vivessero di tennis. Il numero è davvero molto, molto basso. Quando parliamo di vivere grazie a questo sport, ci riferiamo al bilancio finale, in cui si coprono tutte le spese, dai viaggi al personale, e si scopre se effettivamente si ha un risparmio da poter investire in altro. È una cifra davvero esigua. In definitiva, si tratta sempre di una discussione aperta. Il tennis, come qualsiasi grande sport globale, è un grande business. Non è così semplice. Certo, bisogna affrontarlo da tutte le parti con la volontà di collaborare e trovare la formula giusta. Bisogna anche dire che il monopolio del nostro sport è molto forte. Se si torna indietro a quando l'ATP è stata fondata, ad esempio, all'inizio degli anni '90 o alla fine degli anni '80, il tennis è cambiato molto, ma ci sono alcune cose all'interno della struttura che sono rimaste invariate. I giocatori all'interno del consiglio dei giocatori non hanno assolutamente alcun potere. Ci sono stato. Sono stato presidente del consiglio. Ci sono stato per molti anni. In pubblico si potrebbe pensare che ci sia un certo potere nell'eleggere il rappresentante dei giocatori, ma poi c'è un consiglio direttivo, l'intera struttura è concepita in un modo tale che i giocatori non riescono a ottenere ciò che vogliono. Ecco perché i migliori giocatori si riuniscono e cercano di negoziare direttamente con gli Slam, che secondo me è la strada giusta. Bisogna cercare di trovare il modo di trarne vantaggio".