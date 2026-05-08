Jodar, la stella spagnola che incanta tutti al debutto a Roma: il coro "Rafa, Rafa" è da brividi
ROMA - Sentire il coro "Rafa, Rafa" e vedere le bandiere spagnole sugli spalti al Foro Italico evoca ricordi di immagine leggendarie. Ma questa volta a incantare il pubblico non c'è Nadal, che a Roma ha giocato la sua ultima partita nel 2024, ma il nuovo gioiello Rafa Jodar. Senza Carlos Alcaraz, agli Internazionali d'Italia il baby talento ha un po' più di pressione sulle spalle. Tutti i riflettori della Spagna e non solo, sono puntati su di lui. La stellina di 19 anni, già numero 32 nel ranking Atp, ha superato brillantemente la prima prova, battendo Nuno Borges in due set 7-6 6-4 al debutto. Jodar ha fatto vedere dei colpi niente male, uno scambio su tutti nel primo set veramente pazzesco. Certo, non è stata la sua miglior partita: a tratti ha sofferto durante il match e qualche volta si è innervosito, ma non gli si può chiedere la perfezione.
Anche Sinner impressionato da Jodar: possibile incrocio solo in finale
L'esordio a Roma lo ha fatto nella Supertennis Arena, ci sarà tempo per calcare il campo del Centrale: è da pochi mesi nel circuito e già vanta una serie di vittorie importanti, cui si aggiunge la prima nella Capitale. Intorno a lui cresce sempre di più la curiosità, come per la stella brasiliana Joao Fonseca. Del resto sono tutti a caccia di un terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz, e sono sempre più quelli che puntano su di lui. Lo stesso Jannik, che lo ha battuto ai quarti di finale a Madrid ha speso belle parole su di lui. Rafa nel secondo set lo ha fatto soffrire, portandolo al tie-break. "Che giocatore, mi ha spinto al limite!". Aveva detto il numero uno al mondo. Sinner e Jodar agli Internazionali d'Italia potrebbero incontrarsi solo in finale. Non sarebbe male.