ROMA - Sentire il coro "Rafa, Rafa" e vedere le bandiere spagnole sugli spalti al Foro Italico evoca ricordi di immagine leggendarie. Ma questa volta a incantare il pubblico non c'è Nadal , che a Roma ha giocato la sua ultima partita nel 2024, ma il nuovo gioiello Rafa Jodar . Senza Carlos Alcaraz , agli Internazionali d'Italia il baby talento ha un po' più di pressione sulle spalle. Tutti i riflettori della Spagna e non solo, sono puntati su di lui. La stellina di 19 anni, già numero 32 nel ranking Atp, ha superato brillantemente la prima prova, battendo Nuno Borges in due set 7-6 6-4 al debutto. Jodar ha fatto vedere dei colpi niente male, uno scambio su tutti nel primo set veramente pazzesco. Certo, non è stata la sua miglior partita: a tratti ha sofferto durante il match e qualche volta si è innervosito, ma non gli si può chiedere la perfezione.

Anche Sinner impressionato da Jodar: possibile incrocio solo in finale

L'esordio a Roma lo ha fatto nella Supertennis Arena, ci sarà tempo per calcare il campo del Centrale: è da pochi mesi nel circuito e già vanta una serie di vittorie importanti, cui si aggiunge la prima nella Capitale. Intorno a lui cresce sempre di più la curiosità, come per la stella brasiliana Joao Fonseca. Del resto sono tutti a caccia di un terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz, e sono sempre più quelli che puntano su di lui. Lo stesso Jannik, che lo ha battuto ai quarti di finale a Madrid ha speso belle parole su di lui. Rafa nel secondo set lo ha fatto soffrire, portandolo al tie-break. "Che giocatore, mi ha spinto al limite!". Aveva detto il numero uno al mondo. Sinner e Jodar agli Internazionali d'Italia potrebbero incontrarsi solo in finale. Non sarebbe male.