Internazionali d'Italia, capolavoro Arnaldi: sconfitto in rimonta de Minaur

Dopo due ore e 56 minuti, appena prima che i campi del Foro Italico fossero coperti dai teloni a causa della pioggia, Matteo Arnaldi ha firmato la vittoria più prestigiosa della sua stagione. Battuto al secondo turno degli Internazionali d'Italia l'australiano Alex de Minaur, numero 8 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-6 6-4. Vittoria di grande personalità per un rinato Arnaldi, reduce dal titolo nel Challenger 175 di Cagliari e capace di bissare il successo all'esordio ai danni di Jaume Munar. Matteo ha saputo esaltarsi, complice il sostegno del caloroso pubblico di casa, e ha firmato la sesta vittoria in carriera contro un top 10, ma solo la prima negli ultimi dodici mesi (mancava da Madrid 2025, contro Novak Djokovic). Al prossimo turno se la vedrà contro il giovane del momento, lo spagnolo Rafa Jodar. I due non si sono mai affrontati.