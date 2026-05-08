Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 8 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Internazionali d'Italia, capolavoro Arnaldi: sconfitto in rimonta de Minaur

Il ligure ha firmato la prima vittoria azzurra di giornata al Foro Italico: superato al termine di una battaglia di quasi tre ore il numero 8 al mondo
2 min
TagsInternazionali d'Italiamatteo arnaldi

Dopo due ore e 56 minuti, appena prima che i campi del Foro Italico fossero coperti dai teloni a causa della pioggia, Matteo Arnaldi ha firmato la vittoria più prestigiosa della sua stagione. Battuto al secondo turno degli Internazionali d'Italia l'australiano Alex de Minaur, numero 8 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-6 6-4. Vittoria di grande personalità per un rinato Arnaldi, reduce dal titolo nel Challenger 175 di Cagliari e capace di bissare il successo all'esordio ai danni di Jaume Munar. Matteo ha saputo esaltarsi, complice il sostegno del caloroso pubblico di casa, e ha firmato la sesta vittoria in carriera contro un top 10, ma solo la prima negli ultimi dodici mesi (mancava da Madrid 2025, contro Novak Djokovic). Al prossimo turno se la vedrà contro il giovane del momento, lo spagnolo Rafa Jodar. I due non si sono mai affrontati.

Tanti altri italiani in campo

Dopo la pausa per pioggia, il gioco è ripreso al Foro Italico e tanti altri giocatori italiani si apprestano a scendere in campo. La prima a cui toccherà è Tyra Grant, opposta alla ceca Nikola Bartunkova, ripescata come lucky loser dopo il forfait di Victoria Mboko. In serata sarà invece il turno di Luciano Darderi, che sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann, e Noemi Basiletti, a caccia dell'impresa contro l'ucraina Elina Svitolina. Il piatto forte, infine, riguarda i due incontri in programma sul Centrale: prima Elisabetta Cocciaretto affronta la statunitense Emma Navarro, poi Lorenzo Musetti fa il suo debutto a Roma contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Internazionali d'Italia

Da non perdere

Internazionali d'Italia, il montepremi è pazzescoJodar, la stella spagnola che incanta tutti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS