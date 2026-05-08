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Sinner e Cobolli show agli Internazionali con papà Hanspeter in terrazza: e alla fine spunta Musetti...© Ansa

Sinner e Cobolli show agli Internazionali con papà Hanspeter in terrazza: e alla fine spunta Musetti...

I due azzurri sul campo 5 del Foro Italico hanno dato vita a un allenamento a ritmi sostenuti con partitella finale davanti a migliaia di tifosi. Molti delusi, sono rimasti fuori
Valerio Minutiello
2 min
TagsInternazionali d'ItaliasinnerCobolli

La pioggia si è fermata in tempo. Non poteva rovinare questa festa. Sinner e Cobolli sono scesi sul campo 5 alle ore 16 come da programma. Come prevedibile, i posti delle gradinate cui si poteva accedere gratuitamente con il biglietto del Ground si sono esauriti in pochi minuti, e fuori dalle transenne c’era un muro di gente. Tanti hanno dovuto desistere dopo vani tentativi di vedere qualcosa. In terrazza c’era anche papà Hanspeter che ha visto tutto l’allenamento del figlio. Quasi un'ora e mezza a ritmi altissimi, che hanno richiesto anche un cambio di maglia a un certo punto. Sinner aveva iniziato con una maglia blu e il logo della volpe stilizzata al centro e ha finito con una nera. Nell'ultima parte hanno dato vita a una partitina d'allenamento con scambi ad altissima intensità. Jannik ha sfoggiato un paio di palle corte che hanno strappato l'applauso dei tifosi, ma anche Cobolli ha fatto vedere di essere in forma. Al termine dell'allenamento è entrato in campo Musetti, per la sua sessione, e c'è stato un momento veramente da brividi al Foro Italico.

Sinner, Cobolli e Musetti contemporaneamente in campo

Gli italiani rispettivamente numero uno, numero dieci e numero 12 al mondo contemporaneamente in campo. Così tra abbracci tra loro e i rispettivi team si è conclusa una seduta che oggi ha catalizzato più l'attenzione di molte partite vere. Sia Sinner sia Cobolli domani faranno il loro debutto agli Internazionali d'Italia. Jannik contro l'Austriaco Ofner sul centrale alle ore 19, primo match della sessione serale. Flavio nella nuovissima GrandStand Arena contro Atmane come terzo match a partire dalle 11. L'allenamento è stato ad alta intensità, come successo anche l'anno scorso a Wimbledon, quando Cobolli sfinito disse: "Menomale che è finito, stavo pe' morì...". Sinner, come al solito, al termine ha pensato ai suoi tifosi e nonostante gli spalti fossero lontani, gli ha lanciato diverse palline. 

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