Internazionali d'Italia, infranto un altro record: il dato dei biglietti venduti in un giorno è clamoroso

ROMA - Il bagno di folla con cui è stato accolto Jannik Sinner al suo arrivo a Roma è il segno di quanto siano grandi l'entusiasmo e la passione per il tennis nella Capitale, dove ha preso il via l'83ª edizione degli Internazionali d'Italia sulla terra battuta del Foro Italico.

Internazionali, record storico di biglietti venduti in un giorno

E intanto oggi (venerdì 8 maggio) è stata scritta una nuova pagina di storia per il torneo: nella sola sessione pomeridiana di oggi sono stati infatti venduti 30.703 biglietti e, considerando anche la sessione serale, è stata superata quota 40 mila biglietti complessivamente venduti nella giornata, a conferma della grande organizzazione firmata da Sport e Salute, dimostrata anche nell’efficiente gestione dell’afflusso di pubblico. Un risultato straordinario che conferma il crescente entusiasmo del pubblico per il torneo e per il grande tennis al Foro Italico. Con i dati odierni viene dunque stabilito il nuovo record assoluto di biglietti venduti nella storia degli Internazionali Bnl d’Italia in una singola giornata.